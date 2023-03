Psycho : Voici comment repérer un «parfait connard».

Le «parfait connard» est un homme

Pour arriver à cette conclusion – publiée sur le site internet de la revue «Collabra: Psychology» l’année dernière – 397 Américains ont été interrogés (182 femmes, 212 hommes, 3 personnes non binaires). Leur moyenne d’âge est de 36 ans. La chercheuse et son équipe ont soumis différents questionnaires aux participants afin de les interroger sur leur perception du «parfait connard» et de ses comportements typiques. Pour 79,35% des répondants, il s’agit d’un homme dont la moyenne d’âge est de 42 ans. Les ex-partenaires amoureux, les (ex-)collègues, les ex-supérieurs hiérarchiques, certains membres de sa famille et des anciens amis font partie du top 5.