Musique : Voici comment «shazamer» avec le navigateur Chrome

Le service d’identification de musique Shazam est désormais aussi disponible sous la forme d’une extension pour le navigateur web de Google.

Disponible sous forme d’apps mobiles ou via l’assistant virtuel Siri d’Apple, Shazam avait déjà débarqué en 2020 dans une version pour navigateur web. Apple, qui est son propriétaire depuis un rachat finalisé en 2018 pour 400 millions de dollars, vient à présent de rendre disponible une nouvelle version de son outil d’identification automatique de chansons. Elle se présente sous la forme d’une extension pour le navigateur web Chrome.

Disponible gratuitement dans le Chrome Web Store , ce nouvel outil, une fois installé, permet d’identifier toutes les chansons diffusées depuis le navigateur web, que ce soit sur YouTube, Netflix ou tout autre site sur lequel de la musique est en cours de lecture. Il suffit de cliquer sur l’icône au niveau des extensions à côté de la barre d’adresse et d’appuyer sur le logo de Shazam dans la fenêtre qui vient de s’ouvrir.

Une fois la chanson «shazamée», le service indique le nom de l’artiste et le titre du morceau et propose de l’écouter en entier sur la plateforme Apple Music, pour autant que l’utilisateur y soit abonné. Un historique permet de consulter les titres précédemment identifiés par le service sur Chrome. La liste complète de tous les titres reconnus via Shazam n’est par contre pas présente, l’extension ne proposant pas de synchronisation avec un compte Shazam.