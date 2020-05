Coronavirus

Voici comment un virus peut se propager au resto

Une expérience réalisée avec de la peinture fluorescente et une lumière noire démontre à quelle vitesse les germes peuvent se répandre dans une pièce occupée par dix personnes.

Une vidéo réalisée au Japon fait un carton actuellement sur les réseaux sociaux. Elle vise à montrer comment les germes et les virus peuvent facilement se propager dans un restaurant lorsqu’une seule personne est infectée. Réalisée par la radio publique NHK en collaboration avec des experts de la santé, l’expérience simule l’atmosphère d’un restaurant ou d’un bateau de croisière.

La vidéo montre dix personnes entrant dans le restaurant, dont un «client infecté» qui a de la peinture fluorescente sur les mains. Chaque participant se promène autour du buffet et se sert de nourriture, comme il le ferait normalement.

À la fin de l’expérience, les cobayes sont placés sous une lumière noire qui éclaire les endroits où le «virus» s’est propagé. On constate alors que la peinture fluorescente utilisée pour révéler les germes apparaît sur la nourriture, les services et les plateaux, et même sur le visage de certains participants.