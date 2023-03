routine beauté: Voici dans quel ordre utiliser ses produits de douche

Shampooings, gels douches et crèmes hydratantes ne s’appliquent pas dans n’importe quel ordre. Voici comment chouchouter sa peau sous la douche.

Comme pour les soins skincare, il existe un ordre utiliser ses cosmétiques et prendre soin de sa peau. Des experts ont expliqué au magazine américain «Allure» comment procéder sous la douche. Voici le programme en 6 étapes.

1. Avant la douche

Si vous avez prévu de vous laver les cheveux, plusieurs coiffeurs conseillent de coiffer et de démêler soigneusement sa chevelure avant de la mouiller. Cela permet de décoller les résidus de produits et de pollution avant le shampooing. Concernant le corps, le brossage à sec, qui consiste à masser le corps avec une brosse sèche à poil dur, est idéal pour stimuler la circulation sanguine.

2. Les cheveux

Première étape: se laver les cheveux. «Il est important que vous ne laviez pas votre visage ou la peau de votre corps avant de terminer votre routine de lavage des cheveux. Le ruissellement du shampooing et de l’après-shampoing peut se retrouver sur votre visage et votre corps, ce qui peut entraîner des pores obstrués et des éruptions cutanées, par exemple, dans le dos ou sur les fesses», indique le Dr Lindsey Zubritsky, dermatologue américaine, au magazine «Allure».

3. L’exfoliation

Après s’être occupé de sa chevelure, il est temps d’exfolier la peau, une à deux fois par semaine. Cela permet de retirer les excédents de produits capillaires sur la peau et de libérer les pores de ce qui les obstrue (saleté, pollution, …). Si vous avez prévu de vous raser, c’est à ce moment qu’il faut le faire. En effet, la peau est humidifiée et douce, ce qui peut réduire les frictions et l’apparition de rougeurs.

4. Le nettoyage du corps

Après ces deux premières étapes, la peau est prête à être lavée et soigneusement rincée. Pour cela, à vous de faire le choix: savon solide ou liquide, huile ou gel douche, il suffit de respecter la sensibilité et le pH de sa peau.

5. Laver le visage

Pour terminer sa routine beauté, il faut finir par le visage. En effet, cela permet d’éliminer les restes des produits utilisés au préalable, dont l’accumulation peut engendrer des boutons, des rougeurs ou de l’acné. De plus, la peau étant plus fine, elle a besoin d’être nettoyée en dernier pour que les actifs des cosmétiques ne soient pas rincés et puissent faire effet.

«Mieux vaut utiliser de l’eau tiède ou froide pour le visage», averti Charlotte Cho, esthéticienne sud-coréenne travaillant en Californie, interrogée par «Buzzfeed». «L’eau chaude qui arrive directement sur le visage depuis la pomme de douche peut laisser la barrière cutanée faible, vulnérable et fissurée.»

6. Hydrater en sortant de la douche