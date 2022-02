Bien-être – Voici des astuces infaillibles pour s’hydrater davantage

Des produits innovants

«Notre mission est d’encourager tout le monde à boire davantage d’eau, à éviter les boissons trop sucrées», explique fondateur et PDG de Waterdrop, Martin Murray. L’entreprise française commercialise des cubes effervescents remplis d’extraits naturels de fruits, de plantes et de vitamines à mélanger à de l’eau pour avoir une boisson savoureuse et saine. Pour 8,95 francs les douze pastilles, Waterdrop propose différents arômes, qui se dissolvent dans de l’eau fraîche ou chaude, gazeuse ou non.