Pour 11 francs par jour : Voici l’AG d’un mois pour les vacances d’été

Suisse Tourisme a lancé mercredi l’abonnement général pour l’été afin de permettre aux Suisses de découvrir leur propre pays à moindre coût.

Outre les trains, les bus et les trams, les détenteurs de cette offre pourront également faire des excursions en bateau ou utiliser les chemins de fer de montagne: «Ce produit s’adresse directement à nos fidèles hôtes suisses et à leur grand désir de vacances d’été en Suisse», a expliqué Martin Nydegger, directeur de Suisse Tourisme.

Davantage de touristes allemands et français

Villes en manque de touristes étrangers

Les villes suisses travaillent donc aujourd’hui sur leur image. Genève, par exemple, veut devenir plus attrayante pour le tourisme de loisirs et fait sa promotion avec plus de 100 attractions. Lugano souhaite également attirer davantage de clients locaux et se concentre sur les circuits de randonnée et de cyclisme.