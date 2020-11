Attentat en Autriche : Voici l’ami zurichois du terroriste de Vienne

Deux jeunes hommes de Winterthour (ZH), âgés de 18 et de 24 ans, ont été interpellés au lendemain de l’attentat de Vienne. Le plus plus âgé est un ex employé de La Poste et était connu des autorités comme un salafiste radical.