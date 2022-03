Fake news en Ukraine - Voici l'exemple typique de propagande et contre-propagande

Fake news sur l’île des Serpents : Voici l’exemple typique de propagande et contre-propagande

Le sort des militaires ukrainiens de l’île des Serpents est avant tout représentatif du «brouillard d’informations» en temps de guerre, ont conclu deux chercheurs auprès de l’AFP.

Rappel des faits

L’île des Serpents, ukrainienne depuis la chute de l’URSS en 1991, se situe à une petite cinquantaine de kilomètres des côtes de l’Ukraine, et à plus de 300 km à l’est de la Crimée, région annexée par la Russie en 2014. De par sa position stratégique, les forces russes n’ont pas mis longtemps avant de l’attaquer après leur déclaration de guerre à l’Ukraine. Tout au long de la journée du 24 février, les gardes-frontière ukrainiens ont détaillé l’évolution de l’assaut russe de l’île, dans plusieurs publications Facebook, avant d’annoncer qu’elle avait été «prise» par l’armée russe en début de soirée.

Propagande et contre-propagande

En parallèle, un reportage russe diffusé sur une grande chaîne nationale a confirmé que les militaires étaient en vie et dénonçait la «propagande horrible» des autorités ukrainiennes, qui avaient «enterré leurs morts» prématurément et en qualifiant de héros posthumes des hommes vivants. «Concernant les marins et les gardes-frontière faits prisonniers par les envahisseurs russes sur l’île des Serpents, nous sommes très heureux de savoir que nos frères sont vivants et que tout va bien pour eux», indiquaient finalement les forces navales ukrainiennes le lundi 28 février sur Facebook.

Décryptage

Ces rebondissements illustrent «le brouillard d’informations dû à la guerre» et «le désir de propagande» des deux camps, selon Arnaud Mercier, professeur en communication à l’Université Paris-II Panthéon-Assas, et auteur d'«Armes de communication massive». «Les autorités ukrainiennes ont préféré surinterpréter que d’attendre des confirmations, pour en faire un premier moment d’héroïsation de la guerre: il y a un effet d’aubaine», détaille le spécialiste. La tentation de «montrer que le peuple ukrainien sait faire preuve de panache» était trop forte pour le pouvoir ukrainien.

Du côté du Kremlin, «l’armée russe s’est empressée d’utiliser l’affaire pour affirmer que l’armée ukrainienne fait de la propagande mensongère, et tente de faire de cette histoire un symbole qui montrerait que toutes autres formes d’héroïsme ukrainien seraient des mensonges», explique le spécialiste de la communication. «Les autorités ukrainiennes ont trouvé une porte de sortie honorable en reconnaissant qu’ils sont ravis que les hommes de l’île des Serpents soient toujours vivants: cela ne décrédibilisera probablement en rien les autorités ukrainiennes auprès des Ukrainiens et de leurs soutiens. À l’inverse, la communication russe confirme la défiance anti-ukrainienne», résume pour sa part Arnaud Mercier.

Prendre du recul

Pour Stéphanie Lamy, spécialiste des opérations sémantiques et autrice d’«Agora Toxica», «la rapidité avec laquelle le gouvernement ukrainien s’est saisi de l’histoire de ces soldats révèle surtout la fluidité de la situation, et la variation de ce qui est vrai à un moment t et peut ne plus l’être ensuite en zone de guerre». Elle relève également qu’«avec cette guerre, c’est la première fois que des civils ont à leur disposition des ressources étatiques dans l’effort de guerre informationnel, y compris la connectivité assurée par l’État et la coordination des campagnes sur les médias sociaux».