Basketball – Voici la bague multifonctions des Bucks

360 diamants

Outre la présence de cette fonction unique au monde (tout comme le pendentif), la bague est truffée de références. Elle est composé de 360 diamants, en hommage au nombre de victoires obtenues par les actuels propriétaires des Bucks. Enfin, en plus des slogans «Fear The Dear» et «Bucks In 6», la bague contient également des émeraudes de 4.14 carats, en référence à l’indicatif régional de Milwaukee (414). Pour ne rien gâcher, les Bucks ont balayé les Nets en ouverture de la saison (127-104), grâce notamment aux 32 points du Grec Giannis Antetokounmpo, élu MVP de la saison 2020-2021.