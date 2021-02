Qui n’a jamais eu la flemme de lacer et de délacer ses baskets? Avec son nouveau modèle, nommé GO FlyEase , Nike séduira tous ceux pour qui ce comportement est naturel. L’équipementier américain l’a présenté lundi.

«C’est une façon plus moderne, plus élégante de fourrer son pied dans une chaussure de l’en extraire. C’est aussi un moyen plus facile parce qu’on le fait sans y penser», explique au site Dezeen Sarah Reinertsen, responsable du design chez Nike et championne du monde de paratriathlon TR2 en 2009. Cette innovation ne s’adresse donc pas uniquement aux paresseux, mais se veut inclusive en facilitant la vie de personnes qui éprouvent des difficultés à se mouvoir. Sarah Reinertsen assure d’ailleurs que cette chaussure s’adapte parfaitement et reste stable quand on marche.