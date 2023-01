Santé mentale: Voici la durée idéale d’un coup de fil à un proche

8 minutes sont suffisantes

Malgré un emploi du temps souvent surchargé, le fait de toujours repousser à plus tard la prise de nouvelles de ses proches est une erreur. «Nous avons tendance à penser que, dans un avenir plus ou moins lointain, nous aurons un surplus de temps qui nous permettra de contacter de vieux amis, explique le professeur et auteur du livre «The Good Life: Lessons From the World’s Longest Scientific Study of Happiness» (Une vie heureuse: leçons de la plus longue étude scientifique sur le bonheur au monde). Or, il se peut que cela n’arrive jamais. Alors décrochez votre téléphone et prenez le temps maintenant.»