Bande-annonce folle de la mi-temps du Super Bowl

États-Unis : Voici la folle bande-annonce de la mi-temps du Super Bowl

Un minifilm de près de 4 minutes met en scène les mythiques rappeurs qui joueront lors du show à la mi-temps de la finale du championnat de football américain.

Ce quintet gagnant apparaît dans la bande-annonce du show qui a été mise en ligne jeudi 20 janvier 2022. Ce minifilm de près de 4 minutes bourré d’effets spéciaux a été réalisé par F. Gary Gray. L’homme est réputé pour avoir tourné des clips pour la fine fleur du hip-hop dont Jay-Z ou Dr. Dre. Il s’est ensuite tourné vers le cinéma. On lui doit «Braquage à l’italienne», «Men In Black: International» ou encore «Fast and Furious 8». Côté musique, on entend, dans cet ordre: «Rap God» d’Eminem, «The Next Episode» de Dr. Dre et Snoop Dogg, «Family Affair» de Mary J. Blige, «Humble» de Kendrick Lamar et «Still D.R.E» de Dr. Dre et Snoop Dogg. Les cinq rappeurs se retrouvent ensemble dans les ultimes secondes de la vidéo sur «California Love» de 2Pac. Il s’agit là certainement d’un clin d’oeil non seulement à ce monument du rap décédé en 1996, mais aussi au fait que la finale se déroule à Ingelwood en… Californie.