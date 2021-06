conseils de pros - Voici la meilleure technique pour vendre ses vêtements, meubles ou vélos en ligne

Votre garde-robe déborde et votre cave est plein à craquer? Il est grand temps de donner une seconde vie à certaines pièces. Ricardo nous explique comment les vendre en ligne, avec succès.

Loin des yeux, loin cœur, dit l’adage populaire. Alors, au lieu de laisser vos affaires prendre la poussière, revendez-les. Nous vous expliquons comment le faire au mieux.

Certains facteurs déterminent le succès des ventes

Tout d’abord, il est primordial que vous classiez votre objet en vente dans la bonne catégorie et que vous choisissiez un titre significatif pour que l’acheteur puisse le trouver grâce à la barre de recherche. «Le titre doit inclure le nom de la marque, le modèle, la taille, le matériel et la couleur», explique Mojca Fuks qui travaille chez Ricardo. Exemple pour une robe: robe en soie rouge de la marque XY, taille 38.

Que vous souhaitiez vendre des vêtements, des meubles, des jouets ou une pièce de collection, une description détaillée du produit est indispensable. Outre la taille, les dimensions et la couleur, il est aussi important de mentionner la marque, le magasin où l’article a été acheté, à quelle fréquence il a été porté, son état et s’il est possible de le voir ainsi que les défauts de l’article s’il en présente.

Quant au prix, soyez réaliste. «Les courageux choisissent les enchères à partir d’un franc parce qu’elles s’achèvent avec un prix de vente plus élevé qu’un tarif fixe», explique l’experte. Des conditions de livraison claires sont également indispensables: «Si, par exemple, en plus de l’envoi postal, l’acheteur peut venir récupérer le produit, cela doit absolument être mentionné».

Vendre des vêtements avec succès

Afin de bien présenter un vêtement, il faut le montrer sur un mannequin. Et si vous n’avez pas cela chez vous, pas de problèmes. «En cas d’urgence, un bon cintre fera l’affaire», assure Mojca Fuks. «Il est aussi important d’avoir un bon éclairage, une image sous différentes perspectives et un arrière-plan neutre qui ne détourne pas l’attention du vêtement.»

Veillez à repasser vos vêtements avant de les prendre en photo pour les vendre. Pexels/Cottonbro

Si, il est souhaitable de montrer la pièce sous son meilleur jour, il est également important que vous restiez honnête. «Un acheteur doit connaître tous les avantages et les inconvénients du produit. Pour ce faire, vous devez prendre autant de photos significatives que possible», explique notre expert. Assurez-vous également de montrer des détails tels que l’étiquette, le col et les boutons. «Tous les défauts ou les taches doivent être affichés de manière transparente et précise, détaille Mojca Fuks. Cela vous évite des ennuis et des discussions sans fin.»

Voici comment vous débarrasser de vos meubles

«Grossièrement, c’est la même chose pour les meubles que pour les vêtements», explique l’expert. «Dans la description, donnez les dimensions correctes, c’est-à-dire la longueur, la largeur et la profondeur. De plus, détaillez les matériaux, l’état, les défauts éventuels, le poids et si la pièce peut être démontée.» Lors de la vente de meubles, le transport est un point à ne pas négliger.

Vendre ses meubles aussi cela peut valoir la peine. Pexels/Mike

Pour une vente de meubles réussie, nettoyez-le et serrer une ou deux vis avant de prendre une photo. Plus un meuble est en bon état, plus il sera facile de lui trouver un acquéreur.

Et pour le vélo…

Sur Ricardo, il y a aussi des acheteurs pour votre petite reine (vous trouverez ici ce que vous devez considérer lors de l’achat d’un vélo en ligne). Lors de la vente d’un vélo, vous devez absolument spécifier la taille du cadre du vélo et les composants exacts des freins. Vous devez également mentionner l’état, la fréquence à laquelle vous l’avez utilisé, en quelle année et la date de la dernière utilisation.

La meilleure façon de présenter votre vélo? Sur un fond neutre. Pexels/Pixabay

«Nettoyer le vélo au préalable, ne peut certainement pas faire de mal», conseille Mojca Fuks. Il est préférable de le prendre en photo sur un fond neutre. Vous devez également montrer aux acheteurs potentiels en détail les égratignures ou les signes d’usure.

Vendre des pièces défectueuses, est-ce possible?

Vous aimeriez vendre quelque chose, mais la pièce est cassée? Pas de souci! «Si une pièce est clairement déclarée défectueuse et que tous les défauts sont honnêtement décrits et clairement photographiés, cela peut même être attrayant pour les amateurs qui pourraient rechercher exactement cette pièce et la réparer eux-mêmes», estime l’experte.