astuce tiktok – Voici la méthode infaillible pour appliquer son anti-cernes

Il suffit de tracer cette forme a utour des yeux a vec le maquillage. Ensuite, il ne reste plus qu’à l ’ estomper avec un beauty blender ou un pinceau.

Pourquoi cette technique est-elle utile?

Selon les TikTokeuses, appliquer l’anticernes de cette manière a plusieurs effets. En mettant le produit tout autour des yeux, le résultat final donne un contour des yeux éclairci et lifté. P lutôt que de donner l ’ impression que les cernes sont d ’ une teinte différente du reste d u visage , la correction est uniforme et sans décoloration .

Pour Serena Lakkiss (vidéo ci-dessus), l’anticernes fait aussi office d’excellente base d’ombre à paupières. La matière crémeuse permet aux fards de tenir plus longtemps et renforce l’intensité de la couleur appliquée. L’ application de l ’ anticernes sur l ’ arête d u nez permet également d ’ unifier le teint et de couvrir les tons foncés des coins intérieurs des yeux.