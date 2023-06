Voici l'arme secrète des maîtres chanteurs sur le Net

Le fléau de l’extorsion sexuelle existe depuis des décennies. Et les cybercriminels savent régulièrement tirer profit des dernières technologies en date pour renouveler et perfectionner leurs pièges. Le potentiel des deepfake à caractère sexuel ne leur a pas échappé. Le FBI a en effet mis en garde contre leur utilisation croissante dans l’arsenal des cybercriminels. Ces vidéos truquées générées par l’intelligence artificielle (IA), des deepnude dans le jargon, visent à harceler des mineurs et des adultes non consentants et à les contraindre à payer des rançons ou même de leur fournir les images nues réelles.