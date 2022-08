Netflix : Voici la nouvelle famille Addams

Catherine Zeta-Jones, Jenna Ortega, Luis Guzmán et Isaac Ordonez ( de g. à dr.)

Annoncée en février 2021 , la série réalisée par Tim Burton et centrée sur la fille de la famille Addams sera disponible durant l’automne 2022 sur Netflix. Le 16 août 2022, la plateforme a partagé une première photo des quatre acteurs principaux du feuilleton, dont l’héroïne sera jouée par Jenna Ortega .

Sur le cliché en noir et blanc, on peut voir Catherine Zeta-Jones (Morticia), Jenna Ortega (Mercredi), Luis Guzmán (Gomez) et Isaac Ordonez (Pugsley). Ils seront rejoints à l’écran par Christina Ricci, qui a incarné la jeune fille dans deux longs métrages.