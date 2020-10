Exit la botte de pluie façon cours de récréation. Les modèles de l’hiver 2020 ont des airs de boots de combat et en même temps , semblent s’inspirer de la campagne anglaise. Elles sont larges, massives et se déclinent en blanc, en noir, et surtout, en kaki. Elles s’imposent comme les stars de la saison. Les instagrameuses les plus stylées du moment les ont adoptée s et ce sont principalement les marques comme Ganni, Zara et Chloé qui les séduisent.