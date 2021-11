coiffure - Utiliser son après-champoing avant de se laver les cheveux?

Comment le reproduire chez soi?

Pour adopter cette routine, rien de plus simple. Il suffit d’humidifier les cheveux et de les essorer légèrement avant d’appliquer son masque ou son après-shampoing et de laisser poser. Ensuite, il faut rincer le produit à l’eau tiède pour ne garder aucun résidus pouvant alourdir la chevelure. Enfin, c’est le moment de faire son shampoing. Cette technique peut être réalisée à chaque lavage.

Quels sont les bienfaits?

Interrogé par le magazine en ligne «Byrdie», le dermatologue Craig Ziering explique: «Le soin revitalisant est lipophile, il laisse une fine pellicule sur le cuir chevelu et les cheveux. Donc, si on applique un masque ou un après-shampoing que l’on vient ensuite laver au lieu de [simplement le rincer]. Cela peut aider à rééquilibrer un cuir chevelu gras et empêcher les cheveux fins et mous de s’alourdir avec le revitalisant.» Il ajoute qu’avec cet ordre d’application, les produits améliorent l’hydratation de la chevelure, en particulier pour les cheveux qui ont tendance à devenir gras rapidement.