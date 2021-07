vie pratique - Voici l’astuce imparable pour choisir un bon vin au resto

C’est souvent la même rengaine: la moins chère? Non, pas question de passer pour un grippe-sou. La bouteille la plus chère? Pas les moyens. Résultat? Nous visons tous dans le milieu du tableau pour le meilleur et… le pire. C’est donc pour répondre à cette question existentielle que les très sérieuses London School of Economics et Business School de l’Université de Sussex, au Royaume-Uni, ont lancé une étude sur le sujet.