Conseil culinaire: Voici l’astuce imparable pour ne plus cramer votre riz 

La magie du micro-ondes

L’astuce de la journaliste américaine pour cuire son riz à la perfection? Le micro-ondes: «Je le fais cuire au micro-ondes non pas parce qu’il lui donne un goût particulier, mais parce que c’est l’un des moyens les plus pratiques d’obtenir un riz toujours bien cuit», explique-t-elle dans un article publié le 21 février sur le site internet du «New York Times».

Une méthode facile qui ravira les personnes flemmardes dont les aptitudes culinaires frôlent le niveau zéro, mais qui risque de faire bondir les puristes. «L’utilisation du micro-ondes pour cuisiner est mal vue, analyse Ali Rosen, autrice culinaire interrogée par Priya Krishna. Et c’est particulièrement vrai pour la cuisson du riz parce qu’il est si profondément ancré dans de nombreuses cultures qu’il revête une dimension quasi mythique.» Pourtant, de grands chefs se sont mis dernièrement à cuire certains aliments au micro-ondes pour économiser de l’énergie.

Par ailleurs, bien que des cuiseurs de riz permettent aussi de réussir sa cuisson à coup sûr, ils «prennent beaucoup de place et n’ont qu’une seule fonction, contrairement au micro-ondes», souligne Kevin Pang, responsable éditorial de la plateforme America’s Test Kitchen.

La méthode

Priya Krishna raconte avoir fait une douzaine d’essais avant de trouver une méthode qui fonctionne à chaque fois. «Commencez par rincer le riz, puis ajoutez le double de la quantité d’eau et mettez au micro-ondes, à découvert, pendant 15 à 25 minutes, selon la puissance de l’appareil», détaille-t-elle. Il faudra peut-être quelques essais pour trouver le temps exact pour votre micro-ondes - dans mon appareil de 700 watts, il faut 22 minutes et demie - mais une fois que vous l’aurez trouvé, vous n’aurez plus à y réfléchir à deux fois.», promet-elle.