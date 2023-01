iris Mittenaere: Voici l’astuce d’une Miss France pour vaincre les cernes

Même avec de l’anticernes, les poches sous les yeux sont toujours visibles? Iris Mittenaere, Miss France 2016, a peut-être la solution. Sur son compte Instagram, suivi par 3 millions d’abonnés, elle a publié un selfie avec des sachets de thé froids posés sur les yeux. Cette technique a pour but de réduire les cernes et décongestionner cette zone sensible.

Thé vert ou camomille

Peut-on apposer n’importe quel sachet? Les thés vert et blanc ainsi que la camomille sont les plus recommandés. En effet, le thé vert a des propriétés antioxydantes qui traitent le gonflement et les couleurs foncées des cernes. Le thé blanc est la variété qui contient des niveaux élevés d’antioxydants et de caféine, il est souvent utilisé comme soin du visage. La camomille, quant à elle, a un effet désinfectant et apaisant. Elle est d’ailleurs utilisée pour soulager les conjonctivites.