Tech insolite : Voici le casque audio muni d’un purificateur d’air

Le fabricant britannique Dyson a présenté le Dyson Zone, un accessoire audio atypique qui sera lancé cet automne.

Dyson, le spécialiste des aspirateurs, mais aussi des ventilateurs et autres sèche-cheveux, s’est lancé mercredi sur un nouveau marché, celui des accessoires audio. Mais le fabricant britannique le fait en se démarquant de la concurrence. Il a dévoilé mercredi l’étonnant Dyson Zone, à savoir un casque audio à réduction de bruit (ANC) qui a la particularité d’intégrer un purificateur d’air portable au niveau de la bouche et du nez.

«La pollution de l’air est un problème mondial qui nous concerne partout où nous allons: à la maison, à l’école, au travail et lors de nos déplacements, que ce soit à pied, à vélo ou dans les transports en commun ou privés. Le casque audio purificateur d’air Dyson Zone purifie l’air que vous respirez lors de vos déplacements. Contrairement aux masques de protection, il délivre un flux d’air frais sans toucher votre visage, grâce à des filtres haute performance et à deux pompes à air miniaturisées», explique Jake Dyson, ingénieur en chef chez Dyson. En pratique, des compresseurs placés dans chaque écouteur aspirent l’air qui est filtré pour le projeter, purifié, vers l’avant du visage.

Annoncé pour 2023, l’appareil, dont la partie audio a probablement été confiée à un spécialiste tiers, n’est pourtant pas le fruit de la pandémie de Covid-19. Il a nécessité six années de développement et plus de 500 prototypes avant d’aboutir à sa version définitive. Il est censé être capable de filtrer jusqu’à 99% de la pollution due aux particules, à la poussière, au pollen et aux bactéries.