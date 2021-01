AFP et Instagram

La voilà qui vient de dévoiler le reste, dans une série de clichés de celui qu’elle a surnommé «Papa Bear», accompagnés d’un «Merci de m’avoir choisie pour être ta maman». La star n’a pas révélé le prénom du bambin, même si, d’après Entertainment Tonight, elle aurait lâché à la communauté de ses fans les plus proches qu’elle envisageait de l’appeler Ninja.

Quoi qu’il en soit, «Papa Bear» est le portrait craché de sa mère. Nicki, 38 ans depuis le 8 décembre, étant une accro des vêtements griffés, elle a habillé son fiston de pyjamas de marques reconnaissables ou à gros logos, et de bijoux on ne peut plus voyants. Vous avez dit «too much»?