Hockey : Voici le maillot de hockey le plus cher au monde

Le dernier maillot porté par Wayne Gretzky sous les couleurs d’Edmonton en 1988 a été vendu pour 1,45 million de dollars. Un nouveau record.

Le maillot date du 26 mai 1988, soit le match No 4 de la finale des play-off de NHL entre Edmonton et les Boston Bruins, remporté 6-3 par la franchise canadienne (série 4-0). C’est donc avec ce maillot que Gretzky, meilleur compteur de tous les temps en NHL, a soulevé la Coupe Stanley pour la dernière fois dans sa carrière.

Record battu

Vendue pour 1,45 million de dollars, la tunique floquée du célèbre numéro 99 est désormais la plus chère de l’histoire du hockey sur glace. Elle éclipse le précédent record de 1,3 million de dollars, dépensé pour un maillot du joueur canadien Paul Henderson porté en 1972 dans la «Série du siècle» entre le Canada et l’ex-URSS.

Considéré par de nombreux observateurs comme le meilleur hockeyeur de tous les temps, Wayne Gretzky a notamment remporté neuf fois le trophée de meilleur joueur de NHL, et dix fois celui de meilleur compteur. Gretzky (61 ans) détient toujours plus de 60 records dans la prestigieuse ligue nord-américaine, et vient d’ajouter une ligne de plus à son impressionnant palmarès.