vie pratique - Voici le meilleur moment de la journée pour faire du sport

Les chercheurs ont conclu que le fait de s’entraîner en fin de journée avait un effet plus bénéfique sur le métabolisme que le matin. Le groupe étudié était constitué d’hommes en surpoids et sédentaires. Leur taux de cholestérol et de sucre dans le sang, leur forme physique générale et d’autres aspects de leur santé ont été observés. Leurs habitudes alimentaires ont aussi été passées au crible.