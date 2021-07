Confiserie - Voici le nom de l’artisan qui fait le meilleur carac de Lausanne

«Le carac, pour moi, c’est comme un tube des années 1960, explique Nicolas Noz: il ne sera jamais démodé. C’est une confiserie classique et toute simple, qui fait partie des vieux desserts vaudois qu’on a toujours fait.»

Aux côtés de neuf autres pâtissiers, chocolatiers et confiseurs de Lausanne, Nicolas Noz a participé, en juin, au Caracathon, organisé par Lausanne à Table. Un marathon du carac durant lequel les participants pouvaient voter pour leur favori parmi les dix en lice. Sur le podium, avec la chocolaterie Noz , couronnée du Carac d’or, la confiserie Nessi remporte le Carac d’argent et la Maison Buet celui de bronze.

Les secrets d’un bon carac?

Anne-Lise et Nicolas Noz, gagnants du Carac d’Or 2021.

«Ce n’est pas très compliqué, déclare Nicolas Noz: il faut une bonne ganache, une bonne pâte pour le fond de tarte et un fondant pas trop épais.» Quant à savoir le taux de chocolat de sa ganache, l’artisan ne pipe mot parce que c’est là que réside tout le secret.

Nicolas Noz propose aussi, dans sa boutique, des caracs revisités sous la forme d’une tourte: «On a enlevé le fondant, car les clients cherchent des douceurs moins sucrées et, sous la ganache, on a rajouté des couches qui changent au fil des saisons: actuellement, c’est caramel, mais il y a aussi framboise, orange amère ou encore châtaigne, en automne.» Une gourmandise à commander, toutefois, car la chocolaterie n’en a pas souvent en stock. Et si vous avez apprécié ses caracs, le confiseur vous conseille de goûter aussi sa tourte truffée: «c’est notre douceur vedette», avoue-t-il.