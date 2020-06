Voici le nouveau bijou de Rafael Nadal

Rédiger un nouveau commentaire

MOI22 09.06.2020 à 08:32

Je me prends à penser que le destin te met au défi, te teste en s'accordant TOUT ce que tu désires, juste pour évaluer ton degré d'empathie... Riches, accaparez, collectionnez, entassez toutes vos richesses !!! mais quand votre moment sera venu, vous n'emporterez rien et la séparation sera d'autant plus difficile. Et quand il vous sera demandé, la haut :" qu'as-tu fait pour aider les autres " ?? ......