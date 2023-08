Voici le nouveau projet de Meghan et Harry pour Netflix

La pression que leur a mise Netflix a semble-t-il eu des effets. Selon le «Sun», Meghan et Harry ont acheté les droits d’un livre dans le but d’en produire une adaptation pour la plateforme de streaming. Intitulé «Meet Me At The Lake» et sorti en mai 2023, ce roman écrit par Carley Fortune s’est écoulé à 37’000 exemplaires la semaine de sa sortie.