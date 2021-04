TOYOTA bZ4X CONCEPT - Voici le premier véhicule tout électrique de Toyota

Toyota a pris son temps en matière de mobilité électrique. Alors que les Japonais étaient les pionniers de la motorisation hybride et étaient parmi les premiers à proposer une voiture électrique à hydrogène, ils sont à la traîne en ce qui concerne les véhicules électriques avec batterie (BEV). Toujours est-il que le plus grand constructeur automobile au monde commercialise déjà un SUV électrique par le biais de sa filiale Lexus; désormais, la maison-mère Toyota va suivre le mouvement et lancer le premier modèle sur la plateforme électrique dédiée e-TNGA.

Zéro émission de CO₂ et transmission intégrale

Le concept, qui porte le mystérieux nom de bZ4X Concept, nous donne un premier aperçu de ce modèle, développé en collaboration avec Subaru. «bZ» est l’abbréviation de «beyond Zero» et vise à souligner l’engagement du constructeur non seulement en faveur de l’absence d’émissions de CO₂, mais également en faveur de «nouvelles solutions pour l’environnement, pour les individus et pour la société dans son ensemble». Les éléments «4X» font, quant à eux, référence à la transmission intégrale. Grâce à un moteur électrique sur chaque essieu, le SUV est censé offrir «de véritables capacités tout-terrain». «Il ne s'agit pas seulement de contribuer à un environnement sain avec un véhicule à zéro émission, mais d'ajouter de la valeur au-delà en le rendant plus facile et amusant à conduire», explique l’ingénieur en chef, Koji Toyoshima.

La bande LED continue à l’arrière semble presque être devenue la norme pour les véhicules électriques. Toyota Ici, le cockpit avec un affichage en hauteur, un grand écran tactile et un large tunnel de transmission. Le demi-volant est dans l’air du temps. Toyota Le véhicule présente un empattement long et des porte-à-faux courts, ce qui offre un habitacle spacieux. Toyota

Grâce à la plateforme électrique, le bZ4X, comme la plupart des véhicules électriques, présente un empattement long et des porte-à-faux courts, ce qui augmente considérablement l'espace disponible dans l'habitacle. Bien que cela ne soit pas techniquement nécessaire, le cockpit est séparé du siège passager par un large tunnel de transmission - Toyota parle de module de conduite, censé donner au conducteur «la sensation d’être directement connecté avec la route et d'accéder aux informations importantes». Les affichages et les commandes sont disposés autour de la console centrale. L'écran numérique principal est placé au-dessus du volant pour faciliter la lecture des informations pendant la conduite.

Commercialisé en été 2022