Voici le régime auquel ont droit les joueurs de NBA

Les premières équipes sont arrivées à Orlando où devraient se disputer les play-off de NBA. Les premiers jours s’annoncent particuliers d’un point de vue culinaire.

On croirait un plateau repas dans un avion.

Sans le moindre contact avec l’extérieur, ils mangent ce que la NBA leur a préparé. Et pour des athlètes habitués à d’autres standards, le choc est particulièrement brutal. Et on ne parle pas là de qualité ou de prix. Mais surtout d’un point de vue apport nutritionnel.