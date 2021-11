shopping maquillage – Voici le secret pour avoir des joues bien roses

Avoir le rose aux joues comme après une promenade au grand air? C’est le rendu du blush violet. Du mauve au fuchsia, ce produit de maquillage peut faire peur. Mais, malgré les a priori, cette teinte donne une couleur très naturelle aux joues, comme on peut le voir dans de nombreuses vidéos sur TikTok et Instagram.

En avril 2020, Fenty Beauty, la marque de maquillage de Rihanna, a lancé une gamme de blush crème, qui se décline en dix nuances. Cet automne, le label met en avant la teinte violette de la collection. Celle-ci a conquis les fans de maquillage. En effet, le violet est chargé de pigments roses qui réveillent le teint. Il annule les sous-teintes jaunes, illumine le visage et convient bien aux peaux mattes et foncées.

Comment l’appliquer?

Ce sont les fards en crème qui sont les plus faciles à travailler. Ils s’estompent au pinceau ou au doigt pour un flouté parfait et naturel. Les blush en poudre demandent un peu plus de dextérité.