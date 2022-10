Ciel étoilé et montre de luxe : Voici les 10 options les plus onéreuses pour voitures de luxe

Les voitures de luxe sont déjà chères en soi, mais certains constructeurs de supercars et de berlines haut de gamme n’hésitent pas à proposer à leur clientèle une large palette d’options et de packs supplémentaires pour personnaliser leur véhicule. Des options pas toujours très utiles, mais quand on aime, on ne compte pas!

Rolls-Royce

Le ciel de pavillon de la Rolls-Royce fait penser à une nuit étoilée. En réalité, il s’agit de milliers de LED cousus main qui illuminent plafond du véhicule. Rolls-Royce

La marque automobile britannique Rolls-Royce incarne le luxe sur quatre roues. La liste des options se lit comme le Who’s Who de l’opulence. À commencer par le légendaire ciel étoilé de la Rolls-Royce Wraith. Composé de milliers de LED cousus main, le ciel de pavillon peut être personnalisé à la demande. Certes, Rolls-Royce se garde de révéler ses prix, mais la rumeur veut que le ciel de pavillon coûterait entre 10’000 et 15’000 francs. Les parapluies dissimulés dans les portières sont également légendaires. Ils coûtent près de 700 francs, chauffage de parapluie inclus.

BMW i8

Envie d’un ensemble de bagages assorti à la BMW i8? Pour 20’000 francs, c’est possible! Louis Vuitton

Avec la BMW i8, le constructeur automobile a envoyé dès 2013 un signal fort pour l’avenir de ses voitures de sport électriques. La i8 n’était peut-être pas la plus puissante au niveau motorisation, mais elle était unique en son genre. À près de 150’000 francs, le bolide électrique équipé en option du Range Extender était loin d’être une aubaine. Ceux qui avaient encore un peu d’argent à dépenser pouvaient commander en plus un ensemble de bagages Louis Vuitton sur mesure pour la somme rondelette de 20’000 francs.

Porsche 918 Spyder

La Spyder 918 est limitée à seulement 918 exemplaires – de l’exclusivité pure! Porsche

Si vous êtes à la recherche d’une Porsche rare pour compléter votre collection, impossible de passer à côté de la 918 Spyder, limitée à seulement 918 exemplaires. Pour se distinguer encore davantage des autres, il est possible d’embellir la supersportive avec une peinture métallique liquide pour la coquette somme de 25’000 francs.

Mercedes-Maybach

Ceux qui aiment siroter un verre de champagne en voiture pourront stocker la bouteille dans le compartiment réfrigéré intégré de la Mercedes-Maybach.

Pratique! Mercedes-Benz

Les Britanniques ne sont pas les seuls à savoir construire du luxe sur quatre roues. En Allemagne aussi, Mercedes-Maybach parvient à donner à ses berlines haut de gamme la touche ultime. La Classe S, l’actuel vaisseau amiral de Mercedes-Maybach, coûte près de 220’000 francs avec l’équipement de base – à ce prix-là, on a droit à un certain luxe, à des matériaux nobles et à une finition impeccable. Mais ceux qui voudraient éventuellement rendre leur cocon mobile encore plus confortable auront vite fait de trouver leur bonheur dans la liste des options. Pour un supplément de 1500 francs, ils auront droit à un compartiment réfrigéré et pour 2400 francs, à une tablette rabattable. Un équipement de camping dans le spacieux coffre est également disponible en option.

Bentley Bentayga

Si une simple horloge sur le tableau de bord ne vous suffit pas, pourquoi ne pas faire installer un modèle Breitling pour 180’000 francs? Bentley

Avec le Bentley Bentayga, la marque automobile britannique voulait, dès 2016, marquer sa présence sur le marché florissant des SUV, avec les fameuses options faisant partie de la ligne Bentley, il va sans dire. En dehors des matériaux nobles et du système audio dernier cri, Bentley proposait également en option une montre Breitling d’une valeur de 180’000 francs intégrée dans la planche de bord. À titre de comparaison: lors de son lancement sur le marché, le prix de départ du Bentley Bentayga se situait aux environs de 200’000 francs.

Bugatti Veyron

Saviez-vous que la fibre de carbone rend les voitures plus légères et plus agiles? Bugatti

Dès le départ, la Bugatti Veyron a non seulement été conçue pour battre des records, mais comptait aussi parmi les supercars les plus chères et les plus exclusives au monde. Et pour couronner le tout, Bugatti proposait en option une finition unique en fibre de carbone pour environ 300’000 francs. À ce prix-là, on avait droit à des tonnes de fibre de carbone, à l’intérieur comme à l’extérieur du véhicule, ce qui rendait la luxueuse sportive à deux millions de francs encore plus légère et plus agile.

Ferrari LaFerrari

Ferrari mise également sur la fibre de carbone pour sa partie avant. Ferrari