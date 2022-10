TF1 : Voici les 13 nouveaux élèves de la «Star Academy»

Ils sont treize, jeunes et rêvent tous de gloire et de paillettes. «Ils», ce sont les nouveaux élèves de la «Star Academy», dont la 10e saison a commencé le 15 octobre 2022, sur TF1. Ces candidats évolueront sous l’œil des caméras et du directeur, Michael Goldman, jusqu’au 26 novembre 2022, date de la finale à laquelle assistera le parrain de l’émission, Robbie Williams.