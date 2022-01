Hockey sur glace – Voici les 25 hockeyeurs choisis pour représenter la Suisse aux JO de Pékin

La sélection de l’équipe nationale suisse masculine pour les Jeux Olympiques de Pékin est connue. Les 25 joueurs retenus comptabilisent ensemble 1603 matchs internationaux et 21 participations à des Jeux Olympiques, à commencer par l’attaquant Andres Ambühl, qui participera à Pékin à ses cinquièmes JO, après Turin en 2006, Vancouver en 2010, Sotchi en 2014 et Pyeongchang en 2018.

Pour le défenseur Raphael Diaz, il s’agira de la quatrième participation, tandis que Yannick Weber, Denis Hollenstein et Simon Moser prendront part à leur troisième tournoi olympique. Les gardiens Reto Berra et Leonardo Genoni, les défenseurs Romain Loeffel et Ramon Untersander ainsi que les attaquants Enzo Corvi, Gaëtan Haas, Fabrice Herzog et Grégory Hofmann se rendront pour la deuxième fois à des JO. Douze joueurs vivront, eux, leur première expérience olympique. C’est notamment le cas pour le Fribourgeois Killian Mottet, Christoph Bertschy (LHC) et Joël Vermin (GE Servette).

Objectif demi-finale

La sélection de Patrick Fischer pour les Jeux Olympiques compte pas moins de seize joueurs ayant participé aux Mondiaux à Riga le printemps passé. «Nous sommes un collectif bien huilé et solidaire, qui travaille avec un immense engagement pour atteindre le même but. Les joueurs connaissent parfaitement notre philosophie et notre système. Je suis tout à fait convaincu de cette équipe et persuadé que nous avons trouvé le bon équilibre entre expérience et fraîcheur », affirme Patrick Fischer. Avant le début de la saison de l’équipe nationale, le Director National Teams Lars Weibel et Patrick Fischer avaient déjà annoncé l’objectif officiel pour les Jeux Olympiques : une qualification pour les demi-finales.