vacances: Voici les 5 destinations préférées des Suisses pour l’automne

Plages et grandes villes ont les préférences des voyageurs suisses pour cet automne. Le site de réservation ebookers a publié le top 10 des destinations pour les mois de septembre et octobre.

Voici les cinq premières et des idées d’activités pour profiter de son séjour.

1. Bangkok

La Thaïlande reste une destination appréciée des Suisses pour son climat et sa gastronomie, notamment. D’après le nombre de réservations de vols, c’est Bangkok qui se retrouve en première place du classement. Vibrante aussi bien de jour comme de nuit, la ville de 10 millions d’habitants séduit les touristes attirés par ses temples, sa culture et ses habitants accueillants. Pour admirer la ville, rendez-vous au 81e étage du Baiyoke Sky Hotel, immeuble le plus élevé de la ville.