Sortie cinéma

Voici les Bonnie and Clyde de l’ère Black Lives Matter

Enfin, on peut retourner au cinéma! Parmi les nouveautés de la semaine, le road movie tragique «Queen & Slim».

À l’heure où la colère gronde à la suite de la mort de George Floyd, homme noir tué le 25 mai par un policier blanc de Minneapolis, Queen et Slim débarquent sur les écrans, comme les symboles d’une lutte on ne peut plus actuelle. Voici leur histoire.

Après un rendez-vous Tinder mitigé, deux jeunes Afro-Américains sont interpellés pour une histoire de clignotant oublié. Le flic blanc s’acharne méchamment, tire sur Angela (Jodie Turner-Smith). Ernest (Daniel Kaluuya, star de «Get Out») réplique, le policier tombe. Mort. Légitime défense. Mais lorsqu’on est Noir aux États-Unis, on ne s’en sort pas comme ça face à la justice. Seule solution: partir. De Cleveland, les fugitifs rallient La Nouvelle-Orléans, puis la Floride, trouvant sur leur route des ennemis et aussi des amis, qui voient en eux des héros, alors que la vidéo de leur arrestation fait des centaines de milliers de vues sur Youtube.

Romance politique et engagée, «Queen & Slim» est le premier long métrage de Melina Matsoukas, réalisatrice de clips (pour Beyoncé, Rihanna…). La première partie manque de finesse et de dialogues punchy. Puis, le film se met à vivre au même rythme que sa bande-son bien cool et que ses personnages (relookés) qui s’arrêtent pour une danse, pour monter à cheval… pour vivre, quoi! Cette relecture du mythe «Bonnie and Clyde» aurait pu faire vibrer davantage si elle ne souffrait pas de maladresses (pas sûr que le choix d’une minirobe qui laisse bien visible la blessure sur la cuisse de Queen soit une bonne idée) et d’une mise en scène trop démonstrative.