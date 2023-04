Primes des PDG: Voici les bonus des patrons des entreprises publiques suisses

Les PDG des grandes entreprises publiques suisses touchent des salaires et bonus plus que généreux. 20min/Ela Çelik

Qu’il s’agisse du patron des CFF Vincent Ducrot, de celui de la Poste Roberto Cirillo ou d’Alex Bristol, à la tête de Skyguide, tous reçoivent un bonus d’environ 100’000 francs en plus d’un beau salaire de base (respectivement 1 million, 822’000 francs et 657’000 francs). Ce sont les chiffres qu’a dévoilés samedi la «Schweiz am Wochenende» qui s’est penchée sur les salaires et primes des dirigeants des entreprises publiques suisses.

Et la somme est encore plus coquette pour Christoph Aeschlimann et André Wall, patrons de Swisscom et de Ruag. Ils ont gagné tous deux 1,8 million et 860’000 francs de salaire, dont plus de 250’000 francs en bonus. La palme revient toutefois à Suzanne Thoma, à la tête du groupe énergétique bernois BKW; elle a touché 1,88 million de francs en salaire, dont 764’000 francs de rémunération variable.

La palme du bonus au patron de la BCV

Les patrons des banques cantonales reçoivent aussi des bonus généreux. Ceux-ci varient entre 100’000 et 700’000 francs. Pour l’exercice 2022, c’est le CEO de la Banque cantonale de Zurich qui a reçu le salaire le plus élevé (3 millions de francs) mais sa rémunération variable n’est pas connue. La palme des bonus connus revient à Pascal Kiener, le CEO de la Banque cantonale vaudoise: son salaire s’est élevé à plus de 2 millions de francs en 2022, dont 714’000 francs de prime. Le patron de la Banque cantonale de Saint-Gall arrive en 3e position avec un bonus de 653’000 francs.

Le PDG de la Banque cantonale d’Argovie est celui qui a gagné le moins. Ceci parce que, selon la loi cantonale, son salaire ne peut pas dépasser le double du salaire brut d’un membre du Conseil d’État, bonus compris. ll a donc reçu un salaire, prime comprise, de 770’000 francs.

Pas de corrélation entre bonus et performance de la firme Lors de la session spéciale du Parlement sur Credit Suisse, plusieurs voix se sont élevées pour limiter les bonus des dirigeants. Un avis partagé par Antoinette Weibel, professeure de gestion des ressources humaines à l’Uni de Saint-Gall. Elle propose même de les supprimer carrément. Car selon elle, il n’y a pas ou très peu de corrélation entre la hauteur du bonus d’un PDG et la performance de l’entreprise. «Toutes les études scientifiques le montrent», affirme-t-elle en s’opposant aux affirmations des firmes qui prétendent ne pas trouver de bons dirigeants sans bonus conséquents. En outre, selon elle, des primes disproportionnées détruisent la motivation et conduisent à l’insatisfaction des employés.