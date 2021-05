«Nous sommes la première ville de Suisse à présenter un plan aussi ambitieux.» Accompagné de ses collègues de la Municipalité Florence Germond, Natacha Litzistorf et Jean-Yves Pidoux, le syndic Grégoire Junod a ainsi exposé, lundi, les premières mesures concrètes pour atteindre des objectifs climatiques d’ici à 2050 : à savoir une neutralité carbone et la lutte contre le réchauffement global. Sans oublier le mode de financement de ce plan qui sera soumis l’automne prochain au Conseil communal (délibérant), où le PS et les Verts sont majoritaires. En voici les axes principaux:

■ Modification des modes de déplacement; les autorités veulent forcer les gens à ne plus utiliser leur voiture en ville, où il sera plus compliqué et plus cher de venir avec. Des mesures «incitatives» devraient permettre de les diriger vers les transports publics au réseau et aux cadences améliorés, et dont les abonnements coûteront moins cher pour les jeunes en formation jusqu’à 25 ans et les retraités. Les abos seront gratuits dès l’âge de 11 ans si l’école est à plus d’un kilomètre de chez soi. Des rues et des quartiers deviendront piétons.