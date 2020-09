Primes maladies : Voici les délais et modalités pour changer de caisse

Chaque assuré est en droit de changer de caisse pour choisir une assurance maladie de base moins chère. Il doit toutefois veiller à respecter les modalités et les délais prescrits. Suivez le guide.

Un changement de caisse est possible dans tous les cas, même si la prime de l’assurance de base n’a pas augmenté et si l’assuré a conclu une assurance avec franchise à option ou avec un choix limité de médecins et d’hôpitaux.