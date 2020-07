Lac Piru (Californie)

Voici les dernières images de Naya Rivera

Une vidéo montrant l’actrice de Glee et son fils se rendre sur un bateau a été publiée par les autorités. Ces dernières estiment «très faibles» les chances de retrouver la dépouille de l’Américaine de 33 ans, présumée morte.

La vidéo, datant de mercredi après-midi, montre l’Américaine de 33 ans et son fils âgé de 4 ans sortir d’un SUV pour se rendre sur le ponton du petit port. Selon l’enquête en cours, tous deux sont montés à bord d’un bateau loué par la star.

Père et fils réunis

Dernière photo

L’actrice avait plus récemment figuré dans les séries «Devious Maids» et «Step Up: High Water». Mais elle est connue avant tout pour son rôle de Santana Lopez dans «Glee», série qui a été marquée par une série de drames.