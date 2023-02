Classement : Voici les dix artistes les mieux payés de 2022

«Forbes» a dévoilé son classement annuel des personnes actives dans le divertissement qui ont le plus gagné d’argent l’année dernière. Une seule femme apparaît dans ce top.

Spécialiste des classements en tous genres , «Forbes» vient de publier la liste des dix artistes qui ont le plus gagné d’argent en 2022. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le palmarès dévoilé le 13 février 2023 est surprenant. Si vous vous attendiez à y voir Adele, Beyoncé ou Ed Sheeran, vous avez tout faux.

La première place est occupée par le groupe de rock Genesis et ses revenus estimés à 230 millions de dollars, largement dus à la vente de ses droits musicaux. Le combo britannique est suivi de Sting (210 millions de dollars) et de l’acteur, réalisateur, dramaturge, scénariste, producteur de cinéma, auteur et auteur-compositeur Tyler Perry (175 millions).