EN QUARANTAINE EN PLEINE MER

Voici les dix superyachts de prédilection des stars

Vous hésitez encore à aller passer des vacances à l’hôtel? Quelle alternative s’offre à vous? Celle de vacances sur un superyacht, du moins si vous êtes disposé(e) à dépenser au moins 86’000 francs pour une semaine.

À la 9e place: Lewis Hamilton – Roxane Pendant ses vacances, Lewis Hamilton ne veut pas entendre le moindre bruit de moteur. C’est pourquoi il affrète le voilier de 46 mètres de long du nom de Roxane. Le yacht a non seulement l’avantage d’être extrêmement silencieux, il peut accueillir neuf personnes dans quatre cabines, dispose d’un bar à cocktail bien fourni et de confortables canapés. Prix de la location: à partir de 87’000 francs la semaine.

À partir du 15 juillet, la plupart des pays de l’UE devraient à nouveau avoir ouvert leurs frontières, laissant (espérons-le) la voie libre pour enfin profiter de vacances tant attendues. Les hôteliers sont prêts à accueillir les clients et se sont adaptés à la situation particulière, en veillant à prendre le plus grand soin pour que les vacanciers puissent se détendre en toute quiétude et préserver leur santé, même en période de pandémie.

Malgré tout, certains clients n’ont pas entièrement confiance. Le verre à dents a-t-il été bien désinfecté, les draps ont-ils été lavés à une température suffisamment élevée, le sol a-t-il été nettoyé à l’eau de Javel? Et même si les normes d’hygiène les plus strictes sont appliquées, la peur de se faire contaminer par les autres clients de l’hôtel (malades) demeure. Car il faut partager la piscine, le restaurant, la salle de sport et la plage. Les stars n’ont pas ce genre de problèmes et louent tout simplement un superyacht privé.