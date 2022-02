Voici les films qui sortent le 16 février 2022

Dans «Un autre monde», Vincent Lindon replonge dans l’univers du travail sous la direction de Stéphane Brizé. Un drame sobre et émouvant, dont on vous parle dans notre article sur le film .

Après «La Folle Histoire de Max et Léon» en 2016, les humoristes Grégoire Ludig et David Marsais sont revenus sur grand écran en 2020: ils étaient les héros de «Mandibules», de Quentin Dupieux, avant de faire une apparition comique dans «Adieu les cons» d’Albert Dupontel. Et voilà le duo du Palmashow de retour dans une nouvelle comédie. Daniel (Grégoire Ludig) est un chanteur raté criblé de dettes. Au boulot, il rencontre Stéphane (David Marsais), employé du mois depuis un an dans ce magasin d’électroménager, qui ne rêve que d’être promu manager. Bien que pas très copains, tous deux vont s’inscrire à un jeu télévisé, espérant gagner de l’argent et rencontrer la gloire. Satire un peu convenue de la surconsommation, de la télévision et des aspirants célèbres, «Les vedettes» se révèle davantage attachant, avec son duo de loosers, que piquant. Drôle, mais pas désopilant. Note: ***