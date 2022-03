Voici les films qui sortent le 16 mars 2022

«Notre-Dame brûle», de Jean-Jacques Annaud DR

C'était il y a près de trois ans. Le 15 avril 2019, alors qu'elle était en plein travaux de restauration, la cathédrale Notre-Dame de Paris était ravagée par les flammes. Cet événement qui a choqué le monde entier, Jean-Jacques Annaud l'a mis en scène dans un film qui a tout d'un minutieux travail de reconstitution. Minute par minute, heure par heure, «Notre-Dame brûle» retrace l’incendie du monument le plus visité au monde, mais surtout les éléments alentours: la lente prise de conscience avant que la folie ne s’empare de la ville et des chaînes d’info. Paris bloqué par les embouteillages, les pompiers ralentis par les badauds qui se prennent en selfie devant l’édifice enflammé. Et aussi, toute une cascade de contretemps et de défaillances dans l’opération de sauvetage. Il manque au film un – ou des – personnage(s) à qui s’attacher. Il n’empêche: le travail d'images (ah, ces gros plans sur les flammes et la pierre qui s’effondre!) et de son est à saluer, tout comme l’atmosphère immersive angoissante et parfois même apocalyptique. Note: ***

«Alors on danse», de Michèle Laroque

Décidée à reprendre sa vie en main après avoir découvert que son mari la trompait, Sandra (Michèle Laroque) se réfugie chez sa sœur, Danie (Isabelle Nanty). À l’opposé l’une de l’autre, elles se retrouvent autour de leur passion commune: la danse. Si cette comédie réalisée par Michèle Laroque démarre plutôt bien avec un humour très cynique et des personnages assez drôles, elle perd un peu de son rythme au fil de l’histoire. Note: **

«Hopper et le hamster des ténèbres», de Ben Stassen

Hopper est le fils du roi Arthur, qui règne sur le royaume de Plumebarbe, où se côtoient toutes sortes d’animaux. Mi-poulet mi-lapin, Hopper est obsédé par l’aventure. Lorsque son méchant oncle qui lorgne sur le trône s’échappe de prison, Hopper part à sa poursuite en compagnie de Meg la mouffette et d’Archie la tortue. Un début piqué à «Aladdin», un oncle effrayant digne de Scar du «Roi lion» et des péripéties rappelant «La route d’Eldorado»: «Hopper et le hamster des ténèbres» ne brille pas par son originalité. Les thèmes abordés (apprendre à s’accepter tel qu’on est et avoir confiance en soi) ne révolutionnent rien non plus, mais le tout reste un divertissement sympathique. Note: **

«À plein temps», d’Eric Gravel

Elle court, elle court, Laure Calamy! Dans sa vie réelle, avec en moyenne cinq films et séries qui sortent par année. Mais aussi dans «À plein temps», film dans lequel elle joue une femme qui se démène pour élever ses deux enfants à la campagne et garder son travail dans un palace parisien.



«Tout commence», de Frédéric Choffat

Début 2019, la jeunesse déferle dans les rues en suisse et dans le monde entier pour alerter sur l’urgence climatique. Alors que leurs voix commencent à résonner, l’arrivée du coronavirus en 2020 coupe brutalement leur élan et les réduit au silence. Entre euphorie et spleen, «Tout commence» suit le parcours de plusieurs activistes.



«Petite nature», de Samuel Theis

Johnny a 10 ans, mais il ne s’intéresse qu’aux histoires des adultes. Dans sa cité HLM en Lorraine, il observe la vie sentimentale agitée de sa jeune mère, tandis qu’il intègre la classe de Monsieur Adamski, un jeune titulaire qui croit en lui et avec lequel il pousse la porte d’un nouveau monde.



«Trois fois rien», de Nadège Loiseau



Brindille, Casquette et La Flèche vivent comme ils peuvent, au jour le jour, dans le bois de Vincennes. Mais leur situation précaire devrait changer du tout au tout le jour où ils gagnent au Loto. Encore faut-il pouvoir encaisser l’argent…

«Laurence Deonna Libre!» de Nasser Bakhti