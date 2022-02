Voici les films qui sortent le 2 février 2022

Georgia, héroïne de «Vaillante». DR

«Super-héros malgré lui», de Philippe Lacheau

Cédric (Philippe Lacheau, qui s’est confié à «20 minutes» dans une interview filmée) est un apprenti comédien qui galère jusqu’à ce qu’il décroche le rôle de sa vie, celui d’un superhéros nommé Badman. Un accident de voiture lui fait perdre la mémoire et le trentenaire se prend alors pour un véritable superhéros. Enchaînant les catastrophes, il sera poursuivi par la police, dirigée par son propre père (Jean-Hugues Anglade).

Les fans de La Bande à Fifi («Babysitting», «Alibi.com») adoreront «Super-héros malgré lui» et son humour un peu potache. Les autres passeront un bon moment devant cette comédie rythmée, truffée de références dont une, succulente, à Nabilla. On regrettera tout de même un côté un peu brouillon et prévisible. Note: **

«Nos otages», de Michael Steiner

Ça fait dix ans. Dix ans que les Bernois Daniela Widmer et David Och ont été enlevés par des talibans au Pakistan, alors qu’ils parcouraient l’ancienne route de la soie à bord de leur bus VW. Le cauchemar. 259 jours de cauchemar, jusqu’à ce que le couple parvienne à s’échapper. Nous avons discuté avec l’actrice suisse Morgane Ferru, qui joue le rôle de Daniela dans ce thriller palpitant. Note: ***

«Vaillante», de Theodore Ty et Laurent Zeitoun

Brooklyn, 1920. Le règlement interdit aux femmes d'être pompier, «car elles ne sont pas assez fortes pour un métier aussi dangereux». Mais Georgia (voix d’Alice Pol, qui se dit aussi fonceuse malgré sa timidité), ne l'entend pas de cette oreille et elle s'entraîne toutes les nuits pour y arriver. Dix ans plus tard, un pyromane sévit et tous les pompiers qui interviennent disparaissent. Ce pourrait bien être l’occasion pour Georgia de montrer ce qu’elle a dans le ventre…

Avec ses airs de «Mulan», le coloré «Vaillante» martèle (un peu fort) son message féministe, tout en offrant un moment de divertissement agréable. Et de réalisme, puisque l’héroïne est inspirée de Rochelle Jones, qui fut la première femme pompier de New York. Note: ***

«Petite Solange», d’Axelle Ropert

À 13 ans, Solange (Jade Springer) doit faire face à la séparation de ses parents (Léa Drucker et Philippe Katerine). Un monde qui s'écroule. Son grand frère ayant préféré partir à Madrid pour la suite de ses études, la jeune ado se sent de plus en plus seule. Dommage que «Petite Solange» finisse par lasser, terni par une musique dramatique exaspérante et des jeux d'acteurs pas complètement crédibles. Note: **

«Introduction», de Hong Sang-soo

Youngho cherche à se frayer un chemin entre son rêve de devenir acteur et les attentes de ses parents. Alors que sa petite amie part étudier à Berlin, le jeune Coréen y voit l’occasion d’un nouveau départ.

«Costa Brava Lebanon», de Mounia Akl

La famille Badri a fui Beyrouth, devenue irrespirable, pour vivre isolée dans les montagnes. Lorsque le gouvernement fait construire une décharge devant leur maison, les tensions se multiplient.

«Les jeunes amants», de Carine Tardieu

Pierre (Melvil Poupaud), un médecin de 45 ans, tombe fou amoureux de Shauna (Fanny Ardant), 70 ans. Sa vie s’en trouve bouleversée…

«Memoria», d’Apichatpong Weerasethakul

Le dernier film d’Apichatpong Weerasethakul («Oncle Boonmee») a séduit le Festival de Cannes en juillet 2021, où il a raflé le prix du jury. Tilda Swinton y joue Jessica, une cultivatrice d'orchidées qui part à Bogota rendre visite à sa sœur malade. Elle devient amie avec Agnès, une archéologue, et avec Hernán un jeune musicien. Chaque nuit, elle est dérangée dans son sommeil par des bruits étranges…

«Une histoire à soi», d’Amandine Gay