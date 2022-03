Voici les films qui sortent le 2 mars 2022

Une réalisation à couper le souffle, durant près de trois heures, rend toute sa splendeur à l’un des plus mythiques personnages issus du monde des Comics. On vous dit tout dans notre article .

15 aout 1969, Irlande du Nord. Une révolte éclate contre les catholiques vivant dans les quartiers protestants. Dès lors, la vie se poursuit entre les barricades et les barbelés. Cette histoire est vue des yeux du petit Buddy, tout à fait craquant, qui représente le cinéaste Kenneth Branagh dans son enfance . Et le film d'alterner entre parents en crise, grands-parents aimants, problèmes de dettes et insouciance de la jeunesse. En résulte un tendre portrait de famille en noir et blanc. Note: ***

Georges, Star de cinéma vieillissante, Georges (Gérard Depardieu) et aussi un bougon bien ancré dans sa routine. Lorsque son bras droit et seul compagnon doit s’absenter pendant plusieurs semaines, il écope d’une remplaçante, Aïssa (Déborah Lukumuena, que nous avions rencontrée au Festival de Cannes). Entre l’acteur désabusé et la jeune agente de sécurité, va se construire une relation particulière. En plus de sa sobriété et de sa délicatesse, «Robuste» fait rire. Note: ***