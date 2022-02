Voici les films qui sortent le 23 février 2022

«Otar’s death», de Ioseb Soso Bliadze DR

«La vraie famille», de Fabien Gorgeart

Anna (Mélanie Thierry, en interview ici) est mère de famille. Elle et son mari Driss (Lyes Salem) vivent avec leurs deux fils et Simon (Gabriel Pavie), 6 ans, placé chez eux lorsqu’il était bébé. Alors qu’Anna éprouve un amour fusionnel pour Simon, le père biologique de ce dernier fait tous les efforts possibles pour récupérer sa garde… Inspiré de l’histoire du réalisateur, ce mélo plein de justesse et de finesse ne tire jamais les larmes pour rien. Néanmoins, mieux vaut préparer vos mouchoirs, ici on en a eu besoin! Mélanie Thierry y est aussi magnétique que bouleversante. Note: ****

«Zai Zai zai Zai», de François Desagnat

Comédien, Fabrice (Jean-Paul Rouve) oublie sa carte de fidélité pour aller faire ses courses. Pour ce manquement, il devient l'ennemi public No 1 aux yeux de toute la France, nation en émoi qui ne parle plus que de lui. En cavale, Fabrice cherche refuge en Lozère. Adapté de la BD de Fabcaro (auteur notamment du roman «Le Discours», aussi adapté à l’écran avec Benjamin Lavherne dans le rôle titre), «Zai Zai zai Zai» est une comédie décalée et totalement absurde, qui pointe les déboires de la société actuelle. Si certaines idées loufoques sont excellentes, d’autres tombent complètement à plat. Note: **

«Maigret», de Patrice Leconte

Après plus de 50 ans d’absence, le commissaire Maigret revient sur grand écran. Dans le film de Patrice Leconte, il est interprété par Gérard Depardieu. Le héros des nombreux romans policiers de Georges Simenon enquête sur la mort d’une jeune fille inconnue. Il rencontre alors une délinquante, qui ressemble étrangement à la victime, et qui réveille en lui le souvenir d’une autre disparition.



«Otar’s death», de Ioseb Soso Bliadze

Keti vit seule avec son fils adolescent, Nika, qu’elle a eu très jeune. Ils ont de la peine à joindre les deux bouts, mais leur situation vire au cauchemar lorsque le garçon renverse un vieillard par accident. Keti a une journée pour réunir une grosse somme d’argent et éviter ainsi la prison à Nika…

«Le chêne», de Michel Seydoux et Laurent Charbonnier

Il était une fois, un chêne, vieux de 210 ans. Autour de lui, écureuils, balanins, geais, fourmis et autre mulots vivent leur vie, nourris et protégés par l’arbre majestueux.

«Les jeunes amants», de Carine Tardieu

Pierre (Melvil Poupaud), un médecin de 45 ans, tombe fou amoureux de Shauna (Fanny Ardant), 70 ans. Sa vie s’en trouve bouleversée…

«Le parrain», de Francis Ford Coppola