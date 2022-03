Voici les films qui sortent le 23 mars 2022

Deux frères se lancent dans le plus grand braquage de banque de l’histoire de Los Angeles. Quand ça tourne mal, ils détournent une ambulance avec à son bord un flic gravement blessé et une ambulancière. On vous en dit plus sur ce thriller d’action dans notre article sur le film .

Melinda (Ana de Armas) et Vic (Ben Affleck) sont mariés, parents d’une petite fille. Ils sont riches et passent leurs journées et leurs nuits à faire la fête. L’agaçante Melinda picole beaucoup, ramène régulièrement des «amis» avec qui elle est très proche et s’affiche sous les yeux jaloux de Vic. «Je veux que ma vie soit une source de plaisir», lance-t-elle. Annoncé comme un thriller psychologique et érotique, le film d’Adrian Lyne («Infidèle», «Liaison fatale») n’a justement rien d’érotique. Les dialogues sont pauvres, le scénario, écrit par le créateur de la série «Euphoria» Sam Levinson, ne tient pas la route, le résultat est fade et «cheap». Note: *