Voici les films qui sortent le 26 janvier 2022

Journaliste radio et sans aucune expérience avec les gosses, Johnny (Joaquin Phoenix) accepte de s'occuper de son neveu pendant quelques temps. Des plages de Los Angeles aux skateparks de New York en passant par le carnaval de la Nouvelle Orléans, Johnny emmène Jesse avec lui, casque et micro en main, interroger des jeunes à travers le pays sur leur vision du futur. Voilà une jolie histoire d'amour et de tendresse entre un homme parfois démuni (mais pas tant que ça) et un gosse vif et atypique, qui doivent apprendre à s'apprivoiser. Le jeu sur le son (avec les prises de son et le grain entendu dans le casque) fait mouche dans ce drame sobre et attendrissant en noir et blanc. Joaquin Phoenix y est époustouflant. Note: ***