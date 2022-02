Cinéma - Voici les films qui sortent le 9 février 2022

Jennifer Lopez et Owen Wilson dans «Marry Me» DR

«Mort sur le Nil», de Kenneth Branagh

Dans cette adaptation du roman d’Agatha Christie paru en 1937, Kenneth Brannagh respecte à fond les codes du film d’énigme. Une croisière sur le Nil. Un meurtre. Une dizaine de passagers. Tous suspects. Pitch, critique et anecdotes: on vous en dit plus dans notre article sur ce thriller policier.

«Moonfall», de Roland Emmerich

Une mystérieuse force a propulsé la lune hors de son orbite et il ne reste que quelques semaines avant qu’elle impacte la Terre et anéantisse la civilisation. Rien que ça. Découvrez ici notre avis sur le nouveau film catastrophe de Roland Emmerich.

«Madeleine Collins», d’Antoine Barraud

Judith (Virginie Efira) vit en Suisse avec Abdel et la petite Nine, qu'elle chérit énormément. Mais Judith vit aussi en France, avec son mari Melvil et leurs deux fils. Amour, mensonges, allers-retours... où tout cela va-t-il mener? «Police», «Adieu les cons», «Benedetta», «Lui», «En attendant Bojangles»... Virginie Efira n’est jamais restée éloignée du grand écran trop longtemps ces 18 derniers mois. Dans ce thriller intime et psychologique fort bien ficelé, elle livre une fois de plus une performance tout en justesse. Note: ***

«Marry Me», de Kat Coiro

La star Kat Valdez (Jennifer Lopez) forme un couple hyper glamour avec le jeune chanteur prodige Bastian (Maluma, qui veut poursuivre sa carrière dans le cinéma). Mais quelques secondes avant la cérémonie en grande pompe prévue pour leur mariage, Kat apprend que Bastian l’a trompée. Suivant une impulsion folle, elle décide d’épouser Charlie (Owen Wilson), un inconnu qui a croisé son regard dans la foule.

«Enquête sur un scandale d’état», de Thierry de Peretti

Roschdy Zem, Pio Marmaï et Vincent Lindon. Le premier ancien infiltré des stups, le second journaliste, le troisième haut gradé de la police française. Tous trois mêlés à une enquête qui mènera jusqu'aux recoins les plus sombres de la République.

«Robin des voix», de Frédéric Gonseth

Robin de Haas naît dans un petit village de la Broye vaudoise avec une bouche dont le palais ne s’est pas constitué normalement. Enfant, moqueries et humiliations font partie de son quotidien. Trente ans plus tard, chanteur professionnel, il accède à la reconnaissance pour ses découvertes sur le souffle et la voix. Le doc de Frédéric Gonseth suit son histoire atypique.

«The Beatles: Get Back - The Rooftop Concert», de Peter Jackson